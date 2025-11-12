  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Borsa
  • Borsada bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (12 Kasım)

Borsada bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (12 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

12.11.2025 09:46:440
Paylaş Tweet Paylaş
Borsada bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (12 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ve Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,1133333 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 197,967 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 3,5900845 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 3,0515718 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 491,41 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Pasifik Holding halka arzı: Halka arz tarihi, fiyatı, lot sayısı

Pasifik Holding halka arzı: Halka arz tarihi, fiyatı, lot sayısı

Sermaye piyasalarında manipülasyona ilişkin cezaların artırılması amaçlanıyor

Sermaye piyasalarında manipülasyona ilişkin cezaların artırılması amaçlanıyor

“2026 dengeli büyüme yılı olacak”

“2026 dengeli büyüme yılı olacak”

Yorum Yaz