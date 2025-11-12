Borsada bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (12 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ve Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL Pay Başına Net Temettü: 0,1133333 TL Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 197,967 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)