Bu hafta 4 şirket bedelsiz başvurusu yaptığını duyurdu

Borsa İstanbul'da 1-5 Eylül haftası 4 şirket KAP'a, SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yaptığını duyurdu. İşte o şirketler:

6.09.2025 16:10:160
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ALVES

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) yönetim kurulu yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket dün KAP'a bedelsiz başvurusunu duyurdu. Bildirimde "Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle Şirketimiz sermayesinin 160.000.000 TL'den 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (05.09.2025 tarihinde) başvuru yapılmıştır" denildi.

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ETYAT) / Yüzde 200

Şirket, 300.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini 698.750,22-TL'lik kısmın Emisyon Primlerinden 23.301.249,78-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden, 16.000.000-TL'nin ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere tamamı bedelsiz olmak üzere 20.000.000 TL'dan 60.000.000 TL'na artırılmasına karar vermişti. 3 Eylül'de SPK'ya başvurulduğunu duyurdu.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUKYO) / Yüzde 200

Şirket, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini 20.500.000 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden, 19.500.000'nin ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere tamamı bedelsiz olmak üzere 20.000.000 TL'den 60.000.000 TL'na artırılmasına karar verdi. 3 Eylül'de SPK'ya başvurulduğunu duyurdu.

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUYO) / Yüzde 200

Şirket, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini 39.034,35-TL'lik kısmın Emisyon Primlerinden 21.960.965,65-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden, 18.000.000'nin ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere tamamı bedelsiz olmak üzere 20.000.000 TL'den 60.000.000 TL'na artırılmasına karar verdi. 3 Eylül'de SPK'ya başvurulduğunu duyurdu.

