Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket... (18-22 Ağustos)

Borsa İstanbul'da 18-22 Ağustos haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor.
İşte o şirketler:
-ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Pay başına brüt 1,5120876 TL, net 1,2852744 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.
-DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE)
Şirket pay başına brüt 2,20 TL, net 1,87 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos.
-AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) - TEMETTÜ AVANSI
Pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.
-İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)
Şirket kesinleşen temettü tarihini KAP'a bildirdi. Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Ağustos, ödeme tarihi 22 Ağustos.
-AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Ayen Enerji A.Ş. 6 eşit taksit halinde pay başına toplam, brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,2118909 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ağustos, ödeme tarihi ise 25 Ağustos 2025 olacak.