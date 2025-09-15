Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (15 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Açıklamaya göre, Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)