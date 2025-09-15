  • Anasayfa
Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (15 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

  • %50 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,447 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

