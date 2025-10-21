Bugün sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

21.10.2025 09:57:550
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) paylarının fiyatında, bedelli ve iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 32,00 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

%400 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,798 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

Ecogreen Enerji halka arz tarihleri ne zaman? Şirketten açıklama var

Ecogreen Enerji halka arz tarihleri ne zaman? Şirketten açıklama var

ASELSAN'ın 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

ASELSAN'ın 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

3.1 milyar lira ceza: Şişecam'dan KAP'a açıklama var

3.1 milyar lira ceza: Şişecam'dan KAP'a açıklama var

Yorum Yaz