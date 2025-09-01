Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (1 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

1.09.2025 09:58:480
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,3056939 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,2598398 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 18,934 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

