Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

3.09.2025 09:58:230
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,175576 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,1492396 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 41,064 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

