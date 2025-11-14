Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (14 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) ve Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)

Pay Başına Brüt Temettü: 0.1762589 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,1498200 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 17,894 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0326981 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0277933 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 14,337 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)