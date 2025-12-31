Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (31 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ve Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 27,836 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,331853 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,2820750 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 70,318 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

