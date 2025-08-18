Dünyaca ünlü özel üyelik kulübü borsadan çekiliyor

Financial Times'ın haberine göre, New York merkezli MCR Hotels’in başını çektiği yatırımcı grubu, şirketin halka açık kalan hisselerini yaklaşık 9 dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya yaklaştı. Bu teklif, Soho House’u borç hariç yaklaşık 1,8 milyar dolar değerlemeye ulaştırıyor.

Teklif, hisse başına cuma günkü 7,60 dolarlık kapanış fiyatının üzerinde olsa da 2021’de halka arz sırasında belirlenen 14 dolarlık değerin altında kalıyor. Anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceği belirtiliyor.

Soho House’un mevcut büyük yatırımcılarından milyarder Ron Burkle ve diğer ortakların hisselerini koruyacağı ifade edildi.

Öte yandan, alternatif varlık yönetim şirketi Apollo Global Management’ın da 800 milyon doların üzerinde borç ve sermaye finansmanı sağlayacağı bildirildi.

Şirketin borsadan çekilme planı, son dönemde aktivist yatırımcı Dan Loeb’un baskılarıyla gündeme geldi. Loeb’un hedge fonu Third Point, yönetim kuruluna daha yüksek bir değerleme için dış yatırımcılarla görüşme çağrısı yapmıştı.

Soho House, halka açık bir şirket olarak zorluklarla karşılaşmıştı. Geçtiğimiz yıl New York merkezli kısa vadeli yatırımcı GlassHouse, şirketin iş modelini “bozuk” ve muhasebesini “kötü” olarak nitelendirmiş; daha düşük gelirli şehirlere açılmanın markaya zarar verdiğini ve şirketin 28 yıllık tarihinde hiç kâr etmediğini öne sürmüştü. Şirket yönetimi ise bağımsız bir inceleme sonucunda kayıtlarda “önemli bir sorun bulunmadığını” açıklamıştı.

Son dönemde toparlanma sinyalleri veren Soho House, bu ay başında art arda üçüncü kez kâr açıkladı.

Soho House'un Türkiye'de de bir kulübü bulunuyor.