Formül Plastik halka arzında talep toplama sonuçları açıklandı

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.’nin halka arz süreci yoğun yatırımcı ilgisiyle tamamlandı. 7–9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde, halka arz edilen paylara toplamda 7,7 kat talep geldi.

11.01.2026 19:00:200
Paylaş Tweet Paylaş
Formül Plastik halka arzında talep toplama sonuçları açıklandı

7–9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde, halka arz edilen paylara toplamda 7,7 kat talep geldi. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılan halka arzda, 40 milyon TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 209 milyon TL olarak gerçekleşti.

Talep dağılımına bakıldığında en yoğun ilginin yüksek talepte bulunacak yatırımcılar grubundan geldiği görüldü. Bu grupta tahsisat oranı 49,8 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda 5,5 kat, yurt içi bireysel yatırımcılarda ise 2,1 kat olarak gerçekleşti. Toplamda 707 bin 867 başvuru alınırken, dağıtıma hak kazanan yatırımcı sayısı 688 bin 564 oldu.

Tahsisat Oranları Belli Oldu

Halka arzda payların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  1. Yurt içi bireysel yatırımcılar: %65

  2. Yüksek talepte bulunacak yatırımcılar: %10

  3. Yurt içi kurumsal yatırımcılar: %25

Yurt içi bireysel yatırımcılara 26 milyon TL, yüksek talepte bulunacak yatırımcılara 4 milyon TL, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 10 milyon TL nominal değerli pay tahsis edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İslami finans prensiplerine uygun hisseler yatırımcısını sevindirdi

İslami finans prensiplerine uygun hisseler yatırımcısını sevindirdi

Küresel savunma hisseleri jeopolitik riskler nedeniyle yükselişe geçti

Küresel savunma hisseleri jeopolitik riskler nedeniyle yükselişe geçti

Borsa yılın ilk haftasında nasıl rekor kırdı? 1 yorum var

Borsa yılın ilk haftasında nasıl rekor kırdı? 1 yorum var

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (5-9 Ocak)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (5-9 Ocak)

Bir enerji şirketi bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 990

Bir enerji şirketi bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 990

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Yorum Yaz