Formül Plastik halka arzında talep toplama sonuçları açıklandı

7–9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde, halka arz edilen paylara toplamda 7,7 kat talep geldi. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılan halka arzda, 40 milyon TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 209 milyon TL olarak gerçekleşti.

Talep dağılımına bakıldığında en yoğun ilginin yüksek talepte bulunacak yatırımcılar grubundan geldiği görüldü. Bu grupta tahsisat oranı 49,8 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda 5,5 kat, yurt içi bireysel yatırımcılarda ise 2,1 kat olarak gerçekleşti. Toplamda 707 bin 867 başvuru alınırken, dağıtıma hak kazanan yatırımcı sayısı 688 bin 564 oldu.

Tahsisat Oranları Belli Oldu

Halka arzda payların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: %65 Yüksek talepte bulunacak yatırımcılar: %10 Yurt içi kurumsal yatırımcılar: %25

Yurt içi bireysel yatırımcılara 26 milyon TL, yüksek talepte bulunacak yatırımcılara 4 milyon TL, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 10 milyon TL nominal değerli pay tahsis edildi.