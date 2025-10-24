  • Anasayfa
Forte’nin bağlı ortaklığı Milsoft, Milli Savunma Bakanlığı ihalesini kazandı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.’nin Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği ihalede 500 milyon TL bedelle birinci olduğunu duyurdu.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.’nin, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemlerinin (HvBS) İşletme ve İdamesi için Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesinde Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) kısmı için en iyi teklifi vererek birinci olduğunu açıkladı. Şirket, ihale birimi tarafından sözleşmeye davet yazısının kendilerine iletildiğini ve ihalenin toplam bedelinin 500 milyon TL olduğunu bildirdi.

Şirketin dün KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemlerinin (HvBS) İşletme ve İdamesi için Bakım Onarım Hizmet Alımı ihalesinde Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) kısmı için en iyi teklifi vererek birinci olmuştur. İhale birimince sözleşmeye davet yazısı tarafımıza iletilmiştir. İhale bedeli 500.000.000 TL'dir. (BEŞ-YÜZ-MİLYON-TÜRK-LİRASI)

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.

