Garanti BBVA, 433,4 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında toplam büyüklük, 367 gün vadeli dilimler için 97 milyon 750 bin dolar ve 61 milyon avro, 736 gün vadeli dilimler için 157 milyon dolar ve 28 milyon avro, 1103 gün vadeli dilim için ise 75 milyon dolar olarak duyuruldu.

Bankanın 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar için SOFR+ yüzde 1,50, avro için Euribor + yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca 736 gün vadeli dilimde toplam maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,90, avro için Euribor + yüzde 1,65, 1103 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + yüzde 2,15 oldu. İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı.

Kredi, haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi Garanti BBVA'nın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak.

Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdürecek.

- Sürdürülebilir finansmanla reel sektöre destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, aralık döneminde gerçekleştirdikleri sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilginin, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA'ya ve Türkiye'ye duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Akten, sektörde bu yıl pek çok banka tarafından 3 yıllık dilimlerin açılmasının ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarların, bu güvenin en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken aynı zamanda, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan projelerin desteklenmesine devam edeceklerinin altını çizen Akten, "Garanti BBVA'nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.