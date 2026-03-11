Luxera GYO halka arz gelirinin yüzde 85'ini yeni projelere yönlendirecek

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Luxera GYO) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş Luxera GYO'nun yaklaşık 11 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla da büyüme stratejilerini daha güçlü şekilde hayata geçireceklerini ifade etti.



Bugüne kadar 6 projeyi teslim ettiklerini, teslimi gerçekleştirilen 1000'in üzerinde bağımsız bölümde ise yaşamın başladığını belirten Taş, şirketin halihazırda İstanbul'un farklı ilçelerinde yürüttüğü 5 projesinin bulunduğunu kaydetti.



Taş, borsada işlem görmenin şirket açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Borsaya kote olmak kurumsallaşma, şeffaflaşma ve şirketimizin uzun vadeli bakış açısının daha görünür hale gelmesi açısından önemli. Bunun yanında marka değerimize de katkı sağlıyor. Yatırımcılar ve müşterilerimiz borsaya güven duyuyor. Biz de şirketimizin geleceğini istikrarlı şekilde uzun vadeye taşımak için halka arzı gerçekleştirdik." diye konuştu.



Halka arz sürecine yatırımcılardan yoğun ilgi geldiğini dile getiren Taş, 2-4 Mart'ta gerçekleştirilen talep toplamada 910 bini aşkın yatırımcıya ulaştıklarını, talebin 7 katı aştığını ve toplam 1 milyar 446 milyon liralık satış gerçekleştiğini söyledi.



Taş, söz konusu kaynağın büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacağını belirterek, "Halka arz kapsamında elde ettiğimiz kaynağın yüzde 85'ini yeni projelere ve mevcut projelerimizin finansmanına ayıracağız. Bu kaynakla birlikte şirketimizin büyüme ivmesini artıracak, faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız, bu da yeni paydaşlarımıza, yeni ortaklarımıza kar ve gelir yaratacak." ifadelerini kullandı.



Luxera GYO'nun sağlam bir büyüme hikayesi olduğunu vurgulayan Taş, geçmiş projelerin zamanında ve kaliteli şekilde teslim edilmesinin şirket açısından önemli bir referans oluşturduğunu anlattı.



Taş, şirketin güçlü bir yönetim kurulu ve deneyimli bir ekip yapısına sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnşaat sektörü kolay bir sektör değil. Kendi içinde ayrı ayrı uzmanlıkları olan bir sektör. Burada hem ekiplerimiz hem yönetim kurulumuz hepsi işine hakim. İşini gerçekten severek benimseyen bir ekibimiz var. Çünkü bu iş ekip işi. Sadece bir kişiyle olacak iş değil. Bunun üretim tarafı var, satış-pazarlama tarafı var, iş gelişimi tarafı var. Bütün sac ayaklarını başarılı bir şekilde inşa ettiğinizde güzel eserler ortaya çıkıyor. Bugün güzel eserler teveccüh görüyor, satış görüyor ve kar olarak mali tablolarımıza yansıyor. O da yatırımcımıza kar getiriyor."



- "Yeni projelerde seçici davranıyoruz"



Bu yıl 2 yeni projeye başladıklarını aktaran Taş, Sultanbeyli'de yer alan Luxera Sulkent projesinin 445 konut ve 14 bağımsız ticari üniteden oluştuğunu, Başakşehir'de de Nevbahar Suites projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



Taş, bunların yanı sıra ekiplerin üzerinde çalıştığı yeni projelerin de bulunduğunu belirterek, "Yeni projelerde gerçekten çok seçici davranıyoruz. Çünkü iyi bir proje önce iyi bir lokasyonla beraber geliyor. O doğru lokasyondan sonra doğru konsept, doğru mimari, doğru tasarım. Bu çok önemli. Bunların hepsi birleştirince güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu da teveccüh görüyor." dedi.



Kurumsallaşma çalışmalarının halka arz öncesinde başladığını ve bu sürecin devam edeceğini belirten Taş, marka bilinirliğinin artmasıyla tüketici ilgisinin de güçleneceğini kaydetti.



Taş, ana faaliyet alanlarının gayrimenkul geliştirme ve inşaat olduğunu, katma değer yaratacak projeler üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sadece iş yapmak için değil de gerçekten önemli ve işinin ehli olan bir ekiple çalışıyoruz. Bu katma değerli projelerle şirketimiz tekrar büyüyecek ve bu projelerin gelecek satış hasılatı şirketlerimizin mali tablolarına yansıyacak. Bize de yatırım yapacak olan kişilere de gerçekten inşallah uzun vadede güzel kazançlar elde ettireceğiz. Borsa İstanbul'da işlem görmek bizim için artık bir dönüşüm, bir eşik oldu. Bundan sonra işlerimizi, şirketimizi büyüterek devam edeceğiz. Gayrimenkul sektörü ülkemizde uzun vadede zaten her zaman kazanacak sektörlerin başında, en güvenli limanlarının başında, Ülkemizde bir deprem gerçeği var. Konut ve gayrimenkul ihtiyacı da var. Bir dönüşüm gerçeği de var. Onun için bu sektöre yatırım yapanlar inşallah uzun vadede hep kazanacak."