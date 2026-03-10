Borsa İstanbul'da gong Luxera GYO için çaldı

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Emad Ragab ve Cemal Süleyman, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Berra Doğaner, M. Emin Oran ve Ömer Erdoğan, Genel Müdür Münir Köndel, Mali İşler Direktörü İnal Dinçer ile Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün ve davetlilerin katılımıyla düzenlendi.

Tera Yatırım liderliğinde 2-4 Mart'ta talep toplama sürecini tamamlayan Luxera GYO, "LXGYO" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, konut ve ticari alan projeleri geliştirmeye odaklanan Luxera GYO'nun portföyünü istikrarlı şekilde genişletirken, borsada işlem görmeye başlayarak yeni bir büyüme dönemine adım attığını söyledi.

Ergun, şirketin böylece hem daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını hem de daha sağlıklı bir finansal zemine ulaşacağını belirterek şunları ifade etti:

"Luxera GYO, halka arzdan elde ettiği gelirle yeni projelerini hayata geçirmeye devam edecektir. Ben, bu önemli stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu nedenle bu halka arzda emeği geçen herkese, başta değerli şirketimizin gayretli çalışanlarına, çok kıymetli aracı kurumumuzun özverili çalışanlarına teşekkür ediyorum. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

- "Güçlü ve dengeli bir büyüme modelini kararlılıkla sürdürüyoruz"

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş da halka arzın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, 11 yıl önce başlayan yolculuğu 2024'te tamamlanan GYO dönüşümüyle daha kurumsal bir zemine taşıdıklarını söyledi.

Taş, Luxera GYO'nun İstanbul'un merkezi ve gelişen bölgelerinde nitelikli konut ve ticari gayrimenkul projeleri geliştirdiğini belirterek,"Her bir projemizi bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını gözeterek planladık, yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer üretmeyi temel hedef olarak benimsedik. Bugün 7 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğümüzle güçlü ve dengeli bir büyüme modelini kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Halka arzı güçlü bir başlangıç olarak gördüklerini söyleyen Taş, şunları kaydetti:

"Biz halka arzımızın, finansal bir adımın ötesinde, yatırımcılarımızla kuracağımız uzun vadeli, güçlü ve güvene dayalı bir ortaklığın temeli olacağına inanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin büyük kısmını yeni ve mevcut projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Böylece şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken hem yatırımcılarımız hem de Luxera GYO'dan ev alanlar için değer yaratmak istiyoruz. Bize inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz."

- Gayrimenkul en çok tercih edilen ikinci varlık sınıfı

Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün de Luxera GYO'nun aktif projeleri bulunan dinamik bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi sonuçlarına göre Türkiye'de hane halkının yaklaşık yüzde 30'unun yatırım tercihini konut, dükkan ve arsa gibi varlıklardan yana kullandığını belirten Gün, gayrimenkulün en çok tercih edilen ikinci varlık sınıfı olduğunu söyledi.

Gün, Türkiye'de konut sahiplik oranının yüzde 57 seviyesinde bulunduğunu, Avrupa Birliği'nde ise bu oranın yaklaşık yüzde 70 olduğunu dile getirerek, "Böylesi bir talebin ve potansiyelin olduğu ülkemizde, İstanbul'un en hızlı büyüyen bölgelerinde yer alan 11 projesi, 7 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü, uluslararası satış ve yatırım tecrübesiyle Luxera GYO, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için önemli bir fırsat sunmaktadır." diye konuştu.

Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle farklı tasarruf seviyelerine sahip yatırımcıların bu kurumsal yapıya esnek biçimde yatırım yapma imkanına kavuşacaklarını vurgulayan Gün, "Bu sayede yatırımcılar, Luxera GYO'nun sunduğu değer potansiyeline sermaye piyasalarının sağladığı likidite avantajıyla ulaşma imkanı bulacaklar. Luxera GYO'nun halka arzına 7,1 kat talep gösteren 910 bin 128 yatırımcıya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.