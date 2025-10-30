Garanti BBVA'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Garanti BBVA, yılın 9 ayında 84 milyar 473 milyon 850 bin lira net kar elde etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın aktif büyüklüğü 4 trilyon 207 milyar 80 milyon 704 bin lira oldu.

Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek de 3 trilyon 227 milyar 622 milyon 852 bin lira olarak hesaplandı. Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığını, yüzde 69,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti.

Müşteri mevduat tabanı, yılın 9 ayında yüzde 38,7 büyümeyle 2 trilyon 907 milyar 826 milyon 740 bin lira oldu. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,3 (BDDK'nin geçici önlemleri hariç), öz kaynak karlılığı yüzde 30,9, aktif karlılığı ise yüzde 3,1 seviyelerinde gerçekleşen Bankanın yılın 9 ayındaki net karı ise 84 milyar 473 milyon 850 bin lira olarak kayıtlara geçti.

- 'Karlılıkta fark yaratmayı sürdürdük'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, üçüncü çeyreğin, para politikasında dezenflasyon hedefiyle uyumlu normalleşme sürecinin başladığı bir dönem olduğunu belirtti.

Akten, politika faizinde toplam 550 baz puanlık indirimin gerçekleştiği bu çeyrekte, eylül ayı Türk lirası mevduat maliyetlerinin, regülasyon kaynaklı uygulamaların da daha sınırlı şekilde aşağı geldiğini gözlemlediklerini belirterek, 'Mevcut ekonomik koşullar fiyatlama ve bilanço yönetiminde yüksek bir disiplin gerektirirken, Garanti BBVA olarak etkin fiyatlama stratejimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla karlılıkta fark yaratmayı sürdürdük.' ifadesini kullandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde aktif bilanço yönetimiyle marjlarını etkin biçimde yönettiklerini ifade eden Akten, şu değerlendirmede bulundu:

'TL kredilerde aldığımız pazar payıyla liderliğimizi pekiştirdik. Müşterilerin 'ana bankası' olduğumuzun bir göstergesi olan mevduat tabanımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Mevduat kompozisyonunda Türk lirası lehine dönüşüm son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Bu dönemde sektör, artan fonlama maliyetlerini ve düzenleyici otoritelerin tanımladığı hedefleri birlikte yönetebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. '

- 'Uzun vadeli değer yaratma hedefimizde istikrarlı biçimde ilerliyoruz'

Maliyetlerin bu kadar ön planda olduğu bir dönemde, vadesiz mevduatların öneminin de bir kez daha görüldüğüne işaret eden Akten, toplam içindeki vadesiz mevduat bazlarının yüzde 43 seviyesine ulaştığını belirtti.

Akten, bu başarıda 'Radikal Müşteri Perspektifi' yaklaşımı kapsamında müşterilerin ihtiyaçlarına kişiselleştirilmiş çözüm önerileri sunmak amacıyla tüm ürün ve süreçleri müşterilerin gözüyle yeniden tasarlamalarının payının büyük olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın, finansal performansın ardındaki asıl itici gücü oluşturduğunu belirten Akten, şunları kaydetti:

'Böylece güçlü bilanço disiplinimizi, müşteri deneyimi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme ekseninde bütünleştiriyor, uzun vadeli değer yaratma hedefimizde istikrarlı biçimde ilerliyoruz. Dijitalleşmeyi yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir değer yaratımının stratejik bir aracı olarak görüyoruz. KOBİ ve ticari segmentte, uzaktan ilişki yönetimini merkeze alan KOBİ Bankacım Yanımda hizmet modelimizle sektörde öncü bir adım attık. Bireysel tarafta ise 3 milyon liraya kadar olan kredilerde tamamen dijital başvuru ve kullandırım süreçlerimizle müşterilerimize hız, kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyoruz.'

Dış finansman tarafındaki başarılı işlemlere değinen Akten, 'Ekim ayında 700 milyon dolarlık yeni Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz dört işlemle toplamda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri kredi büyüklüğüne ulaşarak sektörde bu alandaki en yüksek tutara sahip banka olduk.' bilgisini verdi.

Akten, yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemlerin, yalnızca sağlam sermaye yapılarının değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye'ye ve Bankaya duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

'Zorlu piyasa koşullarına rağmen kararlılıkla ilerliyor, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe her alanda değer yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk lirası odaklı dengeli büyümemizi sürdürerek, müşterilerimizle birlikte ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.'