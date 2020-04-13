'Hisse ve altın öneriyoruz'

Talip Yılmaz

Yılın ilk aylarına korona virüsü ve jeopolitik riskler, piyasalar üzerinde önemli rol oynarken Türkiye’de dolar/ TL’de ve altında yükseliş, hissede kâr satışı gözleniyor. Borsada düzeltme sonrası tekrar 120.000’in üstüne hareket bekleyen Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü TUNCAY KARAHAN, yılın ilk yarısında hisse ve altın ağırlıklı portföy öneriyor. Ahlatcı Yatırım’ın model portföyünde THY, Odaş, Halkbank, Emlak GYO ve Aselsan bulunuyor.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında, birinci faz anlaşma sonucunda kısmen de olsa belirsizliğin azalmasıyla 2020’ye daha pozitif bir havada başlangıç yapan piyasalar, sonrasında birbiri ardına yaşanan felaketlere ve jeopolitik risklere duyarlı hale geldi. Bunun en önemlisi de Çin kaynaklı korona virüsünün dünya ticaretine ve piyasalarına etkisi oldu. İşte böyle bir ortamda Türkiye’de hisse senedi piyasalarında yükseliş sonrası kâr satışları gözlenirken altın ve dolarda yukarı hareket gözleniyor. Bundan sonrası için piyasaların yönünü ve yatırım stratejilerini Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ile konuştuk:

Korona virüs başta olmak üzere dünyada yaşanan felaketler ve jeopolitik riskler piyasaları nasıl etkiliyor?

Yılın ilk iki ayında yaşadığımız gelişmelere baktığımızda global anlamda piyasalarda, hükümetlerin daha fazla teşvik tedbirleri alacağı beklentisiyle riskli varlıklarda alımlara devam ediliyor. Ancak diğer yandan da güvenli varlıklara olan talebin de sürdürdüğü gözleniyor. ABD tahvilleri ve dolar, bu süreçte talep görürken Avrupa Bölgesi’nde korona virüsü ve devam eden ekonomik sorunlarla birlikte Euro/ dolar paritesi aşağı yönde hareket ediyor. Paritede son 7 yılın en düşük seviyelerinin test edildiği gözlendi. Yılın ilk yarısında virüs nedeniyle geri planda kalan ABD-Çin görüşmeleri de önemli olacak. Trump’ın Çin ile ticaret anlaşması sonrasında rotayı Avrupa’ya kırıp kırmayacağını da piyasaların izleyeceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında Brexit konusunda İngiltere’nin Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ticaret anlaşmaları süreci ve bu konudaki gelişme ve belirsizlikler de takip edilecektir.

Dünyada genişleyici para politikalarının devamını bekliyor musunuz?

FED’in bir süredir devam eden repo operasyonlarıyla piyasaya likidite sağlama uygulamasının, nisan ayından sonra sonlandırılması planlanıyor. Bu bağlamda ilk yarıda bu operasyon tamamlanması sonrası ABD’nin olası şoklara karşı likidite konusunda sıkışıp sıkışmayacağı ve bunun piyasalara olası etkileri de yakın takip altında olacak.

İç tarafta piyasalar için önemli başlıklar neler?

Yurt içinde jeopolitik gelişmeler ilk olarak takipte olacak başlık. Ekonomik aktivitedeki canlanma ile enflasyonda yılın ilk yarısında yukarı yönlü eğilim devam edebilir. Böyle bir durumda TCMB’nin hazirana kadar faiz konusunda atacağı adımlar da izlenecek.

Şubat ayının ortasından itibaren bir kâr satışı görülüyor. Yılın ilk yarısı için siz endekste ne bekliyorsunuz?

Jeopolitik gelişmelerin kısa vadede etkilemesiyle endekste yaşanan düşüşü 93.000’den gelen yükselen trendin düzeltmesi olabileceğini düşünüyoruz. Bu risk unsurunun kısa vadede gündemde kalması durumunda düzeltmelerin ardından yeniden yükseliş başlayabilir. 2020’nin 2019 yılına göre düşen faizlerle birlikte ekonomik büyüme konusunda daha iyi olacağı beklentisi, faizlerin düşük kalmaya devam etmesi yerli yatırımcı sayısının artışı ve küresel boyutta da düşük faizlerin devam etmesi, endeksi destekleyebilir. Bu noktada bizde önceki yıllara göre daha düşük düzeyde seyreden CDS’ler, nispeten düşük kalmaya devam eden kur oynaklığı, yabancı yatırımcının da yeniden artan ilgisi olarak karşımıza çıkabilir. Bu ortamda tekrar 120.000’in üstünde 125.000’e doğru hareket görebiliriz.

Döviz kurunda nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Kurda yukarı hareket devam eder mi?

Arka arkaya gelen faiz indirimleriyle TL’nin reel anlamda negatif faize geçmesiyle bir miktar kırılgan hale gelmesi, doların güvenli para birimi olması nedeniyle talep görmesi, İdlib’de harekatın başlamasının yarattığı jeopolitik riskler, kurda yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Yılın ilk yarısında kurun 6,00’ın üzerine geçişi ve bu seviye üzerinde tutunmasının ardından 6,00-6,25 aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

TCMB, şubat toplantısında politika faizini 50 baz puan indirerek 10,75’e çekti. Bundan sonra gösterge faiz tarafında ne bekliyorsunuz?

Yurt içinde jeopolitik risklerle alakalı gelişmeler, enflasyon beklentilerindeki olası değişimler, kur oynaklığının olası artmaya devam etmesi, gelişmekte olan ülkelerde özellikle korona virüsü salgınının yaratacağı büyümede aşağı yönlü baskılar, risk unsurlarını oluşturuyor. Tüm bu gelişmelerin bileşeni olarak gösterge tahvilin yılın ilk yarısında yüzde 11-12 bandında hareket etmesini bekliyoruz.

Son dönemde altın en çok konuşulan yatırım aracı. Altında yükseliş sürer mi?

Ons altında korona virüsü kaynaklı olarak yaşanan gelişmeler, Çin ekonomisinde ilk çeyrekte yüzde 5’in de altında oldukça düşük bir büyümeye işaret ediyor. Böyle bir beklenti Çin ile ilişkili olan Asya ülkelerinin ekonomik büyüme görünümlerinin bozulmasına yol açabilir. Kısa vadede ons altına gelen en önemli talebin bu konu üzerinden kaynaklandığı söylenebilir. TL’de ise son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak oluşan kırılganlık gram altının yükselişi olarak karşımıza çıkıyor. İki taraflı etkinin bir süre daha gram altını yukarı taşıyabilecek boyutta olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda yılın ilk yarısında 320-340 TL bandında hareketler görebiliriz.

Yatırımcı altın almaya devam etmeli mi?

Mevcut ortamda geri çekilmelerde gram altında alım yönünde olmanın daha mantıklı olabileceğini düşünüyoruz. Zira ons altın halen yükseliş trendinde hareketine devam ediyor ve Türk Lirası’nda da 6.00 üzerinde geçişten sonra yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz.



VİRÜS PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?



“Yılın ilk yarısında korona virüsünün yayılma hızı ve bunun Çin ekonomisi üzerine olası olumsuz etkileri takip edilecek. Çin’de fabrikaların şubat sonunda açılması bekleniyordu, fakat açılışların ve tam kapasiteyle çalışmaya başlamanın daha ileri bir tarihte gerçekleşebileceği beklentisi yükseldi. Bu durum Çin’de özellikle ilk çeyrek ve devamında yılın ilk yarısında beklenenden daha düşük ekonomik büyüme sonucunu ortaya çıkarabilir. Bu açıdan yılın ilk yarısında virüs ve bunun Çin ekonomisine olan etkisi, en yakından takip edilecek gelişme olacak.”







