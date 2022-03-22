Hisseden önemli fırsatlar var

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, hisse ağırlıklı bir portföy öneriyor. Karahan’ın piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle...

Talip Yılmaz

Döviz kuru korumalı TL mevduat, şimdilik piyasaların ateşini söndürmüş görünüyor. Yılın ilk çeyreğinde TCMB’nin de faiz politikasında değişiklik olmayacağı beklentisiyle birlikte Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü TUNCAY KARAHAN, “Endekste 2.400 seviyelerine doğru hareket görebiliriz. Hisse senedi hala önemli fırsatlar sunuyor” diyor.

Pandeminin etkilerinin sürdüğü 2021 yılında, yüksek enflasyon etkisiyle ülkeler sıkı para politikası uygularken ekonomi yönetiminde yaşanan değişikliklerle birlikte Türkiye, faiz indirimine gitti. Yüzde 19 seviyesindeki politika faizi 14’e çekildi. Faiz indirimleriyle birlikte kurda yaşanan dalgalanmalar neticesinde 20 Aralık tarihli kabine toplantısında TL’yi özendirme paketiyle kur bir miktar baskılandı. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmezken yabancı yatırımcı tarafında borsadan çıkışların devam ettiği görüldü. İhracata dayalı büyüme, düşük faizler, cari fazlayı hedefleyen modeller ve bunların gerçekleştirilmesi planlanan politikaların etkileri, 2022’nin ana gündem maddeleri olacak. Yurt dışında ise FED’in faiz politikasına dikkat çeken Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, hisse ağırlıklı bir portföy öneriyor. Karahan’ın piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

Yılın ilk aylarını piyasalar açısından değerlendirir misiniz? Piyasalar hangi gündem başlıklarını takip edecek?

2022 yılının ilk çeyreğindeki konu başlıkları, merkez bankaları, başta da ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonist endişeler, yavaş ekonomik büyüme ve pandeminin seyri olacak. Özellikle FED’in mart ayında faiz artırımına gideceği beklentisi, piyasalar tarafında hakim görüş niteliğinde. Yurt içinde TC Merkez Bankası’nın faizleri ilk çeyreğe kadar yüzde 14 seviyesinde sabit bırakma ihtimali ve negatif reel faizin devam ettiği enflasyonist bir ortam söz konusu.

Bu süreçte sizin BİST-100 endeksiyle ilgili beklentiniz nedir? Endeks düzeltme sonrasında tekrar toparlanır mı?

Yukarıda saydığımız gündem başlıklarını dikkate aldığımızda Borsa İstanbul tarafında 2.400’lü seviyelerin tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. 2022 yılı ilk çeyreğinde devam eden kârlılıklarla birlikte bilanço dönemi süreci de bu görünümü destekleyecektir diye düşünüyorum.

Dolar/TL tarafında yaşanan ralliler sonrasında kabinenin aldığı kur korumalı TL mevduatın etkilerini değerlendirir misiniz?

TC Merkez Bankası’nın politika faizini düşürme politikaları ve yüzde 14 seviyesine çekmesiyle faiz indirimleri ve yüksek enflasyon sonrasında dolar/TL kuru 18,36 tarihi zirvesini gördü. TCMB’nin piyasaya kur tarafındaki satış müdahalesi de yetersiz kalınca 20 Aralık’ta yapılan kabine toplantısının ardından “döviz kuru korumalı TL mevduat” imkanının açıklanmasıyla beraber kurda yüksek volatil seyrin azaldığını gözlemledik. Kur korumalı TL mevduatta vade yapılarının 3, 6, 9 ve 12 ay olması sebebiyle özellikle mart ayında kurun seyri ve ödemelerin ne şekilde gerçekleştirileceği önemli.

Ocak ayında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutan TCMB, en azından ilk çeyrekte politika faizinde bir indirime gider mi? TCMB politikalarına bağlı olarak dolar/TL kurunda beklentiniz nedir?

2021 Aralık TCMB PPK toplantı metninde yer alan “Alınan kararların birikimli etkileri, 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek. Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” ifadesi önemli. Aynı zamanda TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şekip Kavcıoğlu, 2022’nin ilk üç ayında etkileri gözlemleyeceklerini açıkladı. Yine Maliye Bakanı Nureddin Nebati de “Ocak, şubat ve mart ayını görmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklamalar sonrasında, ekonomistlerin önemli bir bölümü ilk çeyrekte politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı düşüncesinde. Bu çerçevede dolar/TL kurunda ilk çeyrek dönemde 12-14 TL bandında fiyat hareketlerinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Yüzde 23’lerde seyreden gösterge faiz, 2022 ilk çeyrekte nerede olur?

TCMB’nin 2022 yılının ilk çeyreğine kadar politika faizini yüzde 14’te sabit bırakacağı ve ülke risk priminin 550 bandında seyredeceği varsayılırsa gösterge faizinin de yüzde 22-24 bandına kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Gösterge faizlerini yukarı yönde tetikleyen unsur, enflasyon oranları olabilir. Yıllık enflasyonun artmaya devam etmesi, gösterge faizinin yüzde 24 seviyelerine yükselişine neden olabilir.

Küresel anlamda yeniden sıkı para politikasına dönülmesiyle artacak olan faizler, reel getiri fırsatı yaratır mı? Yoksa yatırımcılar enflasyon riski karşısında yeniden altın, gümüş gibi kıymetli madenlere mi yönelir? Gram altın nasıl bir performans sergiler?

Gram altın hem dolar hem de ons altın fiyatından etkileniyor. Son zamanlarda Rusya- Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak çatışmaya dönme ihtimali, ülkeler açısından siyasi ve jeopolitik risk unsuru olarak görülürken güvenli liman olarak görülen ons altının fiyatı 1.840 dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Dolayısıyla yüksek enflasyonun da seyrettiği bir küresel ortamda FED’in faiz artırımına gidebileceği süreye kadar 1.850 dolar seviyelerinden fiyatlamaların gerçekleşmesi mümkün. Dolar/TL kurunun 12- 14 TL bandında fiyatlamaların olacağı beklentiyle gram altında ilk çeyrekte 820-830 TL seviyelerinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz.



AHLATCI YATIRIM’IN ÖNERDİĞİ HİSSELER



Aksa Enerji: Son dönemde pazar payını artırmayı başardı ve yüksek kapasite kullanım oranıyla dikkat çekiyor. Fiyatlardaki yükseliş ciro ve net kâra olumlu yansıyacaktır.

Alarko Holding: Net kârı TL’de yaşanan değer kaybından olumsuz etkilenirken enerji dağıtım iş kolundan gelecek enflasyona endeksli gelirler, bu kaybı dengeleyebilir. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, gelirlerinde yükseliş yaratabilir.

Alkim Kimya: Potasyum sülfat ve kapasite artırım yatırımları sürüyor. Bu yatırımlardan önümüzdeki dönemde gelir ve kâr marjında artış sağlamasını bekliyoruz.

BİM: Güçlü tüketici talebi, mağaza açma sayısının yüksekliği ve gıda enflasyonunun yükselmesinin etkisiyle güçlü büyüme bekliyoruz. Hem büyüme hem de kârlılık anlamında 2022 yılında da beklentilerin üzerinde olumlu operasyonel performans sergileyebilir.

Koza Altın: TL’deki değer kaybı ve ons altın fiyatlarının belli bir seviye üzerinde tutunma sergilemesi, şirketin kârlılığına olumlu etki edebilir.

Tekfen: Gübre fiyatlarında oluşan sert artış, Tekfen’in güçlü sonuçlar açıklamasına yardımcı olacaktır. İnşaat iş kolunda marjlar zayıf olsa da kimya sektörü ve finansal gelirlerin etkisiyle oluşacak net kârın fiyatlamalara olumlu etki etmesi muhtemel.

YKB: Yüzde 22-23 civarındaki öz kaynak kârlılığı YKB için olumlu. 55 milyar TL’lik TÜFE’ye endeksli tahviller bankanın marjlarını destekliyor. Kredi makasında yaşanacak iyileşme, bankayı olumlu etkileyecektir. Hedge pozisyonlar ile ticari kârdaki artışın kârlılığı desteklemesini bekliyoruz.











MODEL PORTFÖY NASIL OLMALI?



HİSSE AĞIRLIĞI YÜKSEK Önümüzdeki dönem küresel anlamda parasal genişlemenin yavaşlaması, yükselen enflasyon dinamiği ve pandemiye ilişkin son gelişmelerin parasal genişleme üzerindeki olası etkileri dikkate alınmalı. Bu ortamda kârlılıklarını ve büyümelerini sürdüren şirketlerin, 2022’de de cazip olacağını düşünüyoruz. Borsa İstanbul’un dolar bazlı hala ucuz fiyatlandığını da hesaba kattığımızda portföy dağılımında yüzde 45 hisse senedi öneriyoruz.



ENFLASYONA KARŞI KORUNUN Enflasyona karşı korunmada ikinci ağırlığı yüzde 20 ile dövize veriyoruz. Jeopolitik risk unsurlarının devam etmesi ve siyasi gerginlerin oluşabileceği bir ortamda yüzde 20 altın bulundurulmasını öneriyoruz. Yine son olarak yüzde 10 tahvil-bono ve yüzde 5 TL mevduat öneriyoruz.







