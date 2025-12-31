Meysu Gıda halka arzında 5-6-7 Ocak’ta talep toplanacak

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Meysu Gıda’nın halka arzında talep toplama 5-6-7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket, Borsa İstanbul’da MEYSU kodu ile işlem görecek. Halka arzda pay başına fiyat 7,50 TL olarak belirlendi.

Toplam 175 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı %20,11 olarak belirlendi. Halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılması planlanıyor.

Şirketin ortaklık yapısında %5 ve üzerinde paya sahip beş ortak bulunuyor. Meysu Gıda paylarının %70’i Gülsan Gıda’ya, %6,3’ü Ali Rıza Güldüoğlu’na, %6’sı Bekir Güldüoğlu’na, %6’sı Mehmet Güldüoğlu’na ve %7,5’i Orhan Güldüoğlu’na ait.

Katılım endeksine uygun olduğu belirtilen Meysu Gıda, finansal performansıyla da dikkat çekiyor. Şirket 2025 yılının ilk 9 ayında 2,8 milyar TL hasılat ve 862,4 milyon TL brüt kâr elde etti. 2024 yılında 3,4 milyar TL hasılat ve 1 milyar TL brüt kâr açıklayan şirketin 2023 yılı hasılatı ise 3,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Halka arz kapsamında 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanırken, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %40-50’sini kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarda, %50-60’ını ise işletme sermayesinde kullanmayı hedefliyor.