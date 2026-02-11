MSCI endekslerinde Türkiye değişikliği

MSCI, küresel endekslerde 27 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre Türkiye standart endeksine Kiler Holding eklendi.

Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine ise Batısöke Söke Çimento, Işıklar Enerji, Katılımevim Tasarruf Finansman ve Sasa Polyester hisseleri eklenirken, Borusan Boru, Ege Endüstri, Kiler Holding ve Tekfen Holding çıkarıldı. Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.



