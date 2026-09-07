Net Global halka arzında talep toplama Çarşamba başlıyor: Bireysele kaç lot düşer?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzı için onaylı izahname yayımlandı ve bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarı belli oldu. Buna göre halka arzda satılacak payların %40’lık bölümü bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

Şirketin halka arzında 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep toplanacak. Şirket payları 25,52 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.

Bireysele kaç lot düşer?

Net Global halka arzında bireysel yatırımcılara 35.000.000 lot hisse ayrıldı. (Lot fiyatı 25,52 TL) Halka arza 400 bin kişinin katılması halinde 87 lot, 500 bin kişinin katılması halinde 70 lot, 600 bin kişinin katılması halinde 58 lot, 700 bin kişinin katılması halinde 50 lot dağıtım yapılacak.

Halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.