New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 45.204,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.456,6 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 21.539,91 puana çıktı.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip edilirken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin iş gücü talebinin azaldığına işaret etmesinin ardından bugün açıklanan veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına dair zayıf gelen göstergelerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini desteklediğini ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD'de bugün açıklanan diğer veriler, ülkenin dış ticaret açığının temmuzda yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolara ulaşarak 4 ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından, bu durumla ilgili Yüksek Mahkeme'ye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını talep etti.

Kurumsal tarafta da bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un hisseleri, gelir tahminin piyasa beklentilerini karşılayamaması sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'li giyim firması American Eagle Outfitters'ın hisseleri ise oyuncu Sydney Sweeney ile yaptığı işbirliğinin talebi artırması ve şirketin üçüncü çeyrek satışlarının tahminlerin üzerinde olacağını öngörmesinin ardından yüzde 32'nin üzerinde yükseldi.