New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı.

Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,94, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta satıcılı seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,32 seviyesinde tamamladı.

Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,84 azalışla 3 bin 335 dolara, gümüşün ons fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 38 dolara gerilerken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 65,77 dolara inerek haftayı tamamladı.

Dolar endeksi ise faiz indirim ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle haftayı yüzde 0,3 azalışla 97,9 seviyesinden kapattı.

18 Ağustos ile başlayacak haftada salı konut başlangıçları, inşaat izinleri, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşları, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ikinci el konut satışları takip edilecek.

Perşembe günü ayrıca Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu başlarken, cuma günü Fed Başkanı Powell'ın sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.