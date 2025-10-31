New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

31.10.2025 17:01:390
Paylaş Tweet Paylaş
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 47.586,98 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 6.872,65 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 23.932,36 puana yükseldi. Dün Amazon ve Apple'ın yayımladığı güçlü finansal sonuçların desteklediği pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yüzde 8 artarken net karı da yüzde 86 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde kar ve gelir bildiren şirketin hisseleri yüzde 1 artışla güne başladı. Amazon'un hisseleri de tahminleri aşan gelir ve kar açıklamasının ardından yüzde 12 değer kazandı.

Öte yandan dün 1'e 10 hisse bölünmesine gideceğini duyuran Netflix'in hisseleri yüzde 2 artış gösterdi.

Bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin altında kar açıklayan ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 1 düşüş kaydetti. Chevron'un hisseleri ise tahminlerden güçlü finansal sonuçların yayımlaması sonrası yüzde 1 değer kazandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ecogreen Enerji ne zaman borsada işlem görecek?

Ecogreen Enerji ne zaman borsada işlem görecek?

TAB Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

TAB Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Enerjisa Enerji CEO'sundan bilanço değerlendirmesi

Enerjisa Enerji CEO'sundan bilanço değerlendirmesi

Anadolu Efes (AEFES) bilanço tarihi açıklandı

Anadolu Efes (AEFES) bilanço tarihi açıklandı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz