New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 45.069,16 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 6.388,74 puana çıkarken, Nasdaq endeksi 21.100,73 puan ile yatay seyretti.
Yatırımcıların dikkatleri Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.
Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını belirten analistler, Powell'ın açıklamalarının eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.
Powell'ın konuşması öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 70'e gerilediğini gösterirken, yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.
ABD'de ağustos ayı başında açıklanan istihdam verilerinin zayıf gelmesi, enflasyon verilerinin ise fiyat artışlarının şimdilik sınırlı kaldığını göstermesi sonrası Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler artmıştı.