Özderici GYO bedelsiz sermaye artışı için SPK’ya başvurdu

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 650.000.000 TL'den, 1.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle, ihraç edilecek 350.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 16.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

