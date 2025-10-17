Hem temettü, hem temettü avansı: Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Ekim)

  • Anasayfa
Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında hem kar payı hem kar payı avansı ödemesi nedeniyle düzeltme olacak.

Turcas Holding A.Ş. dün KAP'a 2024 yılı kâr payı dağıtımı ve 2025 yılı kar payı avansı ödemesi hakkında açıklama yaptı. 

Şirket, 2024 yılı kar payı kapsamında pay başına brüt 0,6690973 TL, net 0,5687327 TL temettü dağıtacak. 2025 yılı kar payı avansı kapsamında ise pay başına brüt 0,3912363 TL, net 0,3325508 TL ödeme yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 21 Ekim.

Borsa İstanbul'dan bugün hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

TRCAS.E Pay Başına Brüt Temettü 1,0603336 TL Teorik Fiyat: 37,16 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

