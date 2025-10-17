Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (17 Ekim)

Borsa İstanbul'dan bugün (17 Ekim) KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sisteminde 3 hissede alının tedbir kararları duyuruldu.

17.10.2025 19:52:260
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (17 Ekim)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GIPTA.E (Gıpta Ofis Kırtasiye), METRO.E (Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding) ve PINSU.E (Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş) payları 20 Ekim tarihli işlemlerden (seans başından) 19 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Açıklamada şu bilgi paylaşılıyor:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde negatif seyrediyor

Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde negatif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç satış ağırlıklı seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç satış ağırlıklı seyrediyor

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Hem temettü, hem temettü avansı: Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Ekim)

Hem temettü, hem temettü avansı: Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Ekim)

16 Ekim tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

16 Ekim tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Yorum Yaz