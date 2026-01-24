Rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2025 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

24.01.2026 12:15:130
Paylaş Tweet Paylaş
Rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2025 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak. Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alması gerekecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (19-23 Ocak)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (19-23 Ocak)

SPK iki şirketin halka arzına onay verdi

SPK iki şirketin halka arzına onay verdi

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? (16-23 Ocak)

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? (16-23 Ocak)

Yorum Yaz