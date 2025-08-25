Sasa'dan rafineri kararı

Sasa, rafineri kurma kararı aldı.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bugün yeni şirket kararını KAP'a şöyle duyurdu:



16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanı da içerecek şekilde, Adana/Yumurtalık'ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek üzere sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.'nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.



