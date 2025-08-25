Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (25 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

  • %761,82666 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,919 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

