Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

5.02.2026
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

%50 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 625,333 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)









