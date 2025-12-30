Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

30.12.2025 10:22:400
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

%342,75065 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,407 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)

%53,84615 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,97 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

THY’den hisse geri alım hamlesi geldi

THY’den hisse geri alım hamlesi geldi

BİST’ten bugün 3 hisseye tedbir kararı geldi (29 Aralık)

BİST’ten bugün 3 hisseye tedbir kararı geldi (29 Aralık)

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Yorum Yaz