SPK'dan 1 enerji şirketinin halka arzına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-54 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin ilk halka arzına onay verildiği duyuruldu.

İlk kez payları halka arz edilecek şirketin halka arz fiyatı ve halka arz büyüklüğü şöyle:

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.‘nin 1 TL nominal bedelli payları 10,40 TL sabit bedelle halka arz edilecek. Ecogreen Enerji Holding A.Ş.‘nin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak gerçekleşecek.

Halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-54 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle: