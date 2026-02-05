SPK'dan 1 yeni halka arza onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/6 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusuna onay verildiği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/6 numaralı bülteniyle Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu.

Sermaye Yapısı ve Artırım Detayları

Şirket, halka arz ile birlikte ciddi bir sermaye artışına gitmeyi hedefliyor:

Mevcut Sermaye: 562.845.890 TL

Artırım Miktarı (Bedelli): 240.000.000 TL

Yeni Toplam Sermaye: 802.845.890 TL
 

Pay Satışı ve Halka Arz Büyüklüğü

Sermaye artırımının yanı sıra, mevcut ortaklardan pay satışı da sürece dahil edilecek:

Ortak Satışı: Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait 40 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak.

Hisse Fiyatı: 1 TL nominal değerli paylar 11,20 TL sabit fiyatla yatırımcıya açılacak.

Toplam Arz Büyüklüğü: Tüm payların planlanan fiyattan satılması durumunda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,1 milyar TL olması öngörülüyor.

