SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Artırım türü: Tahsisli satış

SPK, İş Girişim Sermayesi’nin paylarının tahsisli satış yöntemiyle artırılmasına onay verdi. Şirket, 74,65 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 800 milyon TL satış bedeli karşılığı tahsisli olarak artıracak. Yeni payların tamamı, halka arz edilmeksizin İş Yatırım, TSKB, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans’a satılacak. SPK, söz konusu payların satış fiyatı, devir koşulları ve 1 yıl süreyle borsada satış kısıtlaması gibi şartlarla başvuruyu olumlu karşıladı.