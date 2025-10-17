SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/54 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, dört şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)
Mevcut sermaye: 1.008.000.000 TL
Yeni sermaye: 5.040.000.000 TL
Artırım türü: 4.032.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Adese GYO, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %400 oranında bedelsiz olarak artıracak.
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)
Mevcut sermaye: 997.920.000 TL
Yeni sermaye: 1.995.840.000 TL
Artırım türü: 997.920.000 TL bedelli sermaye artırımı (halka arz yöntemiyle)
Tera Yatırım Teknoloji Holding, %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Yeni payların halka arz yoluyla satışa sunulması planlanıyor.
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA)
Mevcut sermaye: 130.000.000 TL
Yeni sermaye: 390.000.000 TL
Artırım türü: 260.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Şirket, sermayesini %200 oranında bedelsiz artıracak.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)
Mevcut sermaye: 74.652.480 TL
Artırım türü: Tahsisli satış
SPK, İş Girişim Sermayesi’nin paylarının tahsisli satış yöntemiyle artırılmasına onay verdi. Şirket, 74,65 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 800 milyon TL satış bedeli karşılığı tahsisli olarak artıracak. Yeni payların tamamı, halka arz edilmeksizin İş Yatırım, TSKB, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans’a satılacak. SPK, söz konusu payların satış fiyatı, devir koşulları ve 1 yıl süreyle borsada satış kısıtlaması gibi şartlarla başvuruyu olumlu karşıladı.