SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/54 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, dört şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

17.10.2025 00:09:260
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/54 sayılı bülteninde, halka açık dört şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

  • Mevcut sermaye: 1.008.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 5.040.000.000 TL

  • Artırım türü: 4.032.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
    Adese GYO, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %400 oranında bedelsiz olarak artıracak.

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)

  • Mevcut sermaye: 997.920.000 TL

  • Yeni sermaye: 1.995.840.000 TL

  • Artırım türü: 997.920.000 TL bedelli sermaye artırımı (halka arz yöntemiyle)
    Tera Yatırım Teknoloji Holding, %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Yeni payların halka arz yoluyla satışa sunulması planlanıyor.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA)

  • Mevcut sermaye: 130.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 390.000.000 TL

  • Artırım türü: 260.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
    Şirket, sermayesini %200 oranında bedelsiz artıracak.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

  • Mevcut sermaye: 74.652.480 TL

  • Artırım türü: Tahsisli satış
    SPK, İş Girişim Sermayesi’nin paylarının tahsisli satış yöntemiyle artırılmasına onay verdi. Şirket, 74,65 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 800 milyon TL satış bedeli karşılığı tahsisli olarak artıracak. Yeni payların tamamı, halka arz edilmeksizin İş Yatırım, TSKB, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans’a satılacak. SPK, söz konusu payların satış fiyatı, devir koşulları ve 1 yıl süreyle borsada satış kısıtlaması gibi şartlarla başvuruyu olumlu karşıladı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Özderici GYO bedelsiz sermaye artışı için SPK’ya başvurdu

Özderici GYO bedelsiz sermaye artışı için SPK’ya başvurdu

SPK'dan 1 enerji şirketinin halka arzına onay var

SPK'dan 1 enerji şirketinin halka arzına onay var

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (6-10 Ekim)

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (6-10 Ekim)

Gür-Sel Turizm ABD'de şirket kuruluşunu duyurdu

Gür-Sel Turizm ABD'de şirket kuruluşunu duyurdu

Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim

Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim

Yorum Yaz