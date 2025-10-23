SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/55 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, dört şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)
Mevcut sermaye: 468.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.053.000.000 TL
Artırım türü: 585.000.000 TL bedelli sermaye artırımı
Selva Gıda, sermayesini bedelli olarak %125 oranında artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 53 milyon TL’ye ulaşacak.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
Mevcut sermaye: 280.500.000 TL
Yeni sermaye: 1.122.000.000 TL
Artırım türü: 841.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
Tatlıpınar Enerji, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak %300 oranında artıracak.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Mevcut sermaye: 157.500.000 TL
Yeni sermaye: 700.000.000 TL
Artırım türü: 542.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
Tera Yatırım, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak %344,44444 oranında artıracak.
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY)
Mevcut sermaye: 80.000.000 TL
Yeni sermaye: 240.000.000 TL
Artırım türü: 160.000.000 TL bedelli sermaye artırımı (halka arz yöntemiyle)
Orçay, sermayesini %200 oranında bedelli olarak artıracak. Yeni payların halka arz yoluyla satışa sunulması planlanıyor.