Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/55 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, dört şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/55 sayılı bülteninde, halka açık dört şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

  • Mevcut sermaye: 468.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 1.053.000.000 TL

  • Artırım türü: 585.000.000 TL bedelli sermaye artırımı
    Selva Gıda, sermayesini bedelli olarak %125 oranında artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 53 milyon TL’ye ulaşacak.

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

  • Mevcut sermaye: 280.500.000 TL

  • Yeni sermaye: 1.122.000.000 TL

  • Artırım türü: 841.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
    Tatlıpınar Enerji, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak %300 oranında artıracak.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

  • Mevcut sermaye: 157.500.000 TL

  • Yeni sermaye: 700.000.000 TL

  • Artırım türü: 542.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
    Tera Yatırım, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak %344,44444 oranında artıracak.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY)

  • Mevcut sermaye: 80.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 240.000.000 TL

  • Artırım türü: 160.000.000 TL bedelli sermaye artırımı (halka arz yöntemiyle)
    Orçay, sermayesini %200 oranında bedelli olarak artıracak. Yeni payların halka arz yoluyla satışa sunulması planlanıyor.

