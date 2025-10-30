SPK’dan bir şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/56 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, bir şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/56 sayılı bülteninde, halka açık bir şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.
Onay verilen sermaye artırımının detayları şöyle:
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Mevcut sermaye: 1.000.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.078.290.009 TL
Artırım türü: 78.290.009 TL kâr payından bedelsiz sermaye artırımı
CW Enerji, sermayesini kâr payından bedelsiz olarak % 7,829 oranında artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 78 milyon TL’ye ulaşacak.