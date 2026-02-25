SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurusuna onay verdiğini duyurdu. Onay alan şirketler Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama ile Metropal Kurumsal Hizmetler oldu.

Gentaş Kimya’nın halka arz detayları

SPK onayı alan Gentaş Kimya’nın halka arzında, şirket ortaklarına ait toplam çeşitli tutarlardaki nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 11 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak. Şirket ayrıca halka arz kapsamında 84 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Mevcut 525 milyon TL olan sermaye, artırım sonrası 609 milyon TL’ye yükselecek.

Metropal’in halka arz detayları

SPK’dan onay alan bir diğer şirket olan Metropal Kurumsal Hizmetler’in halka arzında da ortaklara ait (B) grubu paylar satışa çıkarılacak. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 11 TL sabit fiyatla satılacak. Fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak. 80 milyon TL mevcut sermayeye sahip olan Metropal, halka arzla birlikte 12,6 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası şirket sermayesi 92,6 milyon TL’ye ulaşacak.