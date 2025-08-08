SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Ağustos 2025 tarihinde 2025/43 numaralı bültenini yayımladı. SPK’nın yeni bülteninde 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verildi.

8.08.2025 00:24:040
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/43 sayılı bülteninde, halka açık dört şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verildi. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR), Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG), Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) sermayelerini bedelsiz olarak artıracak.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)

  • Mevcut sermaye: 500.000.000 TL

  • Bedelsiz artırım: 1.500.000.000 TL (Kâr payından)

  • Yeni sermaye: 2.000.000.000 TL

  • Artırım oranı: %300

Anadolu Sigorta, kâr payından karşılanmak üzere %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 2 milyar TL’ye çıkaracak.

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG)

  • Mevcut sermaye: 62.500.000 TL

  • Bedelsiz artırım: 737.500.000 TL (İç kaynaklardan)

  • Yeni sermaye: 800.000.000 TL

  • Artırım oranı: %1180

Meka Global Makine, iç kaynaklardan %1180 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 800 milyon TL’ye yükseltecek.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

  • Mevcut sermaye: 204.449.465 TL

  • Bedelsiz artırım: 1.557.550.535 TL (İç kaynaklardan)

  • Yeni sermaye: 1.762.000.000 TL

  • Artırım oranı: %761,82666

Arsan Tekstil, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %762 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 1,76 milyar TL’ye çıkaracak.

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)

  • Mevcut sermaye: 260.000.000 TL

  • Bedelsiz artırım: 1.560.000.000 TL (İç kaynaklardan)

  • Yeni sermaye: 1.820.000.000 TL

  • Artırım oranı: %600

Esenboğa Elektrik, iç kaynaklardan %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 1,82 milyar TL’ye yükseltecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanı aştı, tarihi zirvesine ramak kaldı

BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanı aştı, tarihi zirvesine ramak kaldı

Ağustos ayında temettü dağıtacak hisseler: Temettü takvimi

Ağustos ayında temettü dağıtacak hisseler: Temettü takvimi

Damla Kent halka arzı: Son gün ne zaman? Halka arz tarihleri

Damla Kent halka arzı: Son gün ne zaman? Halka arz tarihleri

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Bedelsiz sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme

Bedelsiz sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Yorum Yaz