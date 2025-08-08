SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/43 sayılı bülteninde, halka açık dört şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verildi. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR), Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG), Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) sermayelerini bedelsiz olarak artıracak.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)

Mevcut sermaye: 500.000.000 TL

Bedelsiz artırım: 1.500.000.000 TL (Kâr payından)

Yeni sermaye: 2.000.000.000 TL

Artırım oranı: %300

Anadolu Sigorta, kâr payından karşılanmak üzere %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 2 milyar TL’ye çıkaracak.

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG)

Mevcut sermaye: 62.500.000 TL

Bedelsiz artırım: 737.500.000 TL (İç kaynaklardan)

Yeni sermaye: 800.000.000 TL

Artırım oranı: %1180

Meka Global Makine, iç kaynaklardan %1180 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 800 milyon TL’ye yükseltecek.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

Mevcut sermaye: 204.449.465 TL

Bedelsiz artırım: 1.557.550.535 TL (İç kaynaklardan)

Yeni sermaye: 1.762.000.000 TL

Artırım oranı: %761,82666

Arsan Tekstil, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %762 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 1,76 milyar TL’ye çıkaracak.

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)

Mevcut sermaye: 260.000.000 TL

Bedelsiz artırım: 1.560.000.000 TL (İç kaynaklardan)

Yeni sermaye: 1.820.000.000 TL

Artırım oranı: %600

Esenboğa Elektrik, iç kaynaklardan %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 1,82 milyar TL’ye yükseltecek.