SPK'dan yeni bülten: 5 şirkete bedelsiz, 5 şirkete birleşme onayı var

Artırım türü: 2.397.108.795 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)

Oba Makarnacılık, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 2 milyar 876 milyon 530 bin TL olacak.