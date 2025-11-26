SPK'dan yeni bülten: 5 şirkete bedelsiz, 5 şirkete birleşme onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/60 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, on şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

26.11.2025 09:43:160
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan yeni bülten: 5 şirkete bedelsiz, 5 şirkete birleşme onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/60 sayılı bülteninde, halka açık on şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Oba Makarnacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 479.421.759 TL

  2. Yeni sermaye: 2.876.530.554 TL

  3. Artırım türü: 2.397.108.795 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
    Oba Makarnacılık, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 2 milyar 876 milyon 530 bin TL olacak.

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 363.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 2.178.000.000 TL

  3. Artırım türü: 1.815.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
    Efor Yatırım, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 2 milyar 178 milyon TL’ye ulaşacak.

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 100.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 1.000.000.000 TL

  3. Artırım türü: 900.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
    Aztek Teknoloji, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %900 oranında bedelsiz artıracak. Yeni sermaye tutarı 1 milyar TL olacak.

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 7.849.206 TL

  2. Yeni sermaye: 11.320.341 TL

  3. Artırım türü: 3.471.135 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
    Artırım sonrası şirketin sermayesi 11,3 milyon TL’ye yükselecek.

Big Medya Teknoloji A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 19.559.175 TL

  2. Yeni sermaye: 33.811.731,62 TL

  3. Artırım türü: 14.252.556,62 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
    Artırım sonrası şirketin sermayesi 33,8 milyon TL olacak.

Lydia Holding A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 208.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 351.991.313,99 TL

  3. Artırım türü: 143.991.313,99 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
    Artırım sonrası şirketin sermayesi 351,9 milyon TL’ye çıkacak.

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 170.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 322.274.085,57 TL

  3. Artırım türü: 152.274.085,57 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
    Artırım sonrası şirketin sermayesi 322,2 milyon TL olacak.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 293.700.000 TL

  2. Yeni sermaye: 545.854.434,99 TL

  3. Artırım türü: 252.154.434,99 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
    Artırım sonrası şirketin sermayesi 545,8 milyon TL’ye ulaşacak.

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 195.000.000 TL

  2. Yeni sermaye: 721.500.000 TL

  3. Artırım türü: 526.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (kâr payından)
    Ahes GYO, sermayesini kâr payından karşılanmak üzere %270 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 721,5 milyon TL olacak.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  1. Mevcut sermaye: 59.062.500 TL

  2. Yeni sermaye: 177.187.500 TL

  3. Artırım türü:
    • 59.062.500 TL bedelli
    • 59.062.500 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

    İzmir Fırça, sermayesini hem %100 bedelli hem de %100 bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 177,1 milyon TL’ye ulaşacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Kasım)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Kasım)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

25 Kasım tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

25 Kasım tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Yorum Yaz