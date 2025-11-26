SPK'dan yeni bülten: 5 şirkete bedelsiz, 5 şirkete birleşme onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/60 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, on şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Oba Makarnacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Mevcut sermaye: 479.421.759 TL
Yeni sermaye: 2.876.530.554 TL
Artırım türü: 2.397.108.795 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
Oba Makarnacılık, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 2 milyar 876 milyon 530 bin TL olacak.
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Mevcut sermaye: 363.000.000 TL
Yeni sermaye: 2.178.000.000 TL
Artırım türü: 1.815.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
Efor Yatırım, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 2 milyar 178 milyon TL’ye ulaşacak.
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
Mevcut sermaye: 100.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.000.000.000 TL
Artırım türü: 900.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan)
Aztek Teknoloji, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %900 oranında bedelsiz artıracak. Yeni sermaye tutarı 1 milyar TL olacak.
Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.
Mevcut sermaye: 7.849.206 TL
Yeni sermaye: 11.320.341 TL
Artırım türü: 3.471.135 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
Artırım sonrası şirketin sermayesi 11,3 milyon TL’ye yükselecek.
Big Medya Teknoloji A.Ş.
Mevcut sermaye: 19.559.175 TL
Yeni sermaye: 33.811.731,62 TL
Artırım türü: 14.252.556,62 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
Artırım sonrası şirketin sermayesi 33,8 milyon TL olacak.
Lydia Holding A.Ş.
Mevcut sermaye: 208.000.000 TL
Yeni sermaye: 351.991.313,99 TL
Artırım türü: 143.991.313,99 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
Artırım sonrası şirketin sermayesi 351,9 milyon TL’ye çıkacak.
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Mevcut sermaye: 170.000.000 TL
Yeni sermaye: 322.274.085,57 TL
Artırım türü: 152.274.085,57 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
Artırım sonrası şirketin sermayesi 322,2 milyon TL olacak.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mevcut sermaye: 293.700.000 TL
Yeni sermaye: 545.854.434,99 TL
Artırım türü: 252.154.434,99 TL birleşme yoluyla sermaye artırımı
Artırım sonrası şirketin sermayesi 545,8 milyon TL’ye ulaşacak.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mevcut sermaye: 195.000.000 TL
Yeni sermaye: 721.500.000 TL
Artırım türü: 526.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (kâr payından)
Ahes GYO, sermayesini kâr payından karşılanmak üzere %270 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 721,5 milyon TL olacak.
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mevcut sermaye: 59.062.500 TL
Yeni sermaye: 177.187.500 TL
Artırım türü:
• 59.062.500 TL bedelli
• 59.062.500 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
İzmir Fırça, sermayesini hem %100 bedelli hem de %100 bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 177,1 milyon TL’ye ulaşacak.