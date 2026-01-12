Z GYO halka arz sonuçları açıklandı

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) paylarının halka arz süreci sonuçlandı.

7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından, şirketin 84,5 milyon TL nominal değerli B grubu paylarının dağıtımı tamamlandı. Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatı 9,77 TL olarak uygulanırken, toplam halka arz büyüklüğü 825,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen toplam talep, arz edilen miktarın 2,94 katına ulaşarak 248,1 milyon TL nominal değer olarak kaydedildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar kendilerine ayrılan tahsisatın 2,03 katı tutarında talep iletirken, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde bu oran tahsisatın 3,85 katına kadar yükseldi.

Dağıtım aşamasında, planlanan tahsisat oranlarına sadık kalınarak payların %50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, %50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara paylaştırıldı. Bu kapsamda 431.279 bireysel yatırımcı ve 101 kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 431 bin 380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.