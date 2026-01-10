Bir enerji şirketi bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 990

A1 Yenilenebilir Enerji dün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 55 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 545 milyon TL artırılarak 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak tutarın tamamının şirketin iç kaynaklarından karşılanacağı bildirildi. A1 Yenilenebilir Enerji’nin kayıtlı sermaye tavanı ise 5 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Açıklamaya göre, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtları esas alındığında 545 milyon TL’lik artışın 321,9 milyon TL’si paylara ilişkin emisyon primlerinden, 223,2 milyon TL’si ise enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacak. TMS/TFRS finansal tablolarına göre ise bu tutarın 65,7 milyon TL’si emisyon primlerinden, 479,3 milyon TL’si geçmiş yıllar kârlarından sağlanacak.

Sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek payların 109 milyon TL nominal değerli kısmı A Grubu nama, 436 milyon TL nominal değerli kısmı ise B Grubu hamiline pay olarak oluşturulacak. Yeni paylar, mevcut pay sahiplerine grupları oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

Şirket ayrıca, sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunulacağını duyurdu.