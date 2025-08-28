SPK’den lisanslama sınavına dair düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasında çalışan yardımcı personellerin lisanslama sınavına girme zorunluluklarıyla ilgili düzenleme yaptı.

SPK’nin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sermaye piyasasında 31 Ocak 2025 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabileceği belirlenmiş kişiler, en az birer tanesi 30 Haziran 2025 tarihinden önce yerine getirilmek koşuluyla, 31 Ocak 2025-31 Ocak 2026 döneminde en az üç kere içeriği Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) tarafından belirlenecek eğitimin alınması ve en az üç kere görevin gerektirdiği lisanslama sınavına girilmesi şartıyla 31 Ocak 2026 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilecek.

Bu süreler içinde görevin gerektirdiği lisansı almaya hak kazanan yardımcı personel için düzenlenen sınav ve eğitim şartı yükümlülüğü ortadan kalktı.

Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini 31 Ocak 2025 tarihinden sonra dolduran yardımcı personelden görevin gerektirdiği lisansı almaya hak kazanamayanlar, en fazla 31 Ocak 2026 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilecek.

