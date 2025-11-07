THY'den bilanço değerlendirmesi var

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY, küresel ölçekte olağandışı gelişmelerin yaşandığı bu dönemde büyümesine kesintisiz devam ediyor.

Şirket, ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlikler ve sektörde yaşanan motor problemlerine rağmen, ortaklık tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaşarak 27,2 milyon yolcu taşıdı.

Son 18 çeyrekte büyümesini aralıksız sürdüren şirket, 2025 yılının 3. çeyreğinde yolcu kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artırarak pandemi öncesi seviyesinin yüzde 43 üzerine çıkardı.

Temmuz-eylül döneminde THY'nin toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda yüzde 4,9 artarak yaklaşık 7 milyar dolara ulaşırken, yolcu gelirleri, kapasite artışına olumlu cevap veren talebin etkisiyle yüzde 6,1 arttı.

Toplam gelirdeki artışa rağmen, birim gelirlerde görülen geri çekilme ve devam eden maliyet baskıları neticesinde, 3. çeyrekte esas faaliyet karı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,3 düşerek 1,1 milyar dolara geriledi.

Türk Hava Yolları’nın operasyonel nakit yaratma gücünü gösteren FAVKÖK ise (Faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kar) 2025'in 3. çeyreğinde 2,1 milyar dolar düzeyinde kaydedilirken, FAVKÖK marjı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

İleri dönem rezervasyonlarının sergilediği güçlü görünüm ile THY, 2025 yıl sonu FAVKÖK marjının uzun vadeli ortaklık hedefi dahilinde yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörüsünü korudu.

- Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolar

THY'nin 9 aylık mali sonuçlarına göre, toplam gelirler 17,8 milyar doları aşarken, esas faaliyet karı 1,7 milyar dolar oldu. Konsolide varlıklar 43,2 milyar dolar olurken, tüm iştirakleri ile birlikte toplam istihdam 101 binin üzerine çıktı. Böylece, dolaylı etkiler de dahil edildiğinde yılın 9 ayında ortaklığın, Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Şirketin, 2033 hedefleri kapsamında yaptığı yatırımların değeri yılın 9 ayında 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yolcu sayısında yüzde 19, taşınan kargo hacminde yüzde 16’lık artış kaydedildi.

- Eylül 2025 itibarıyla uçak sayısı 506 oldu

THY, bu dönemde de ticari işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden, dünyanın dört bir yanından birçok hava yolu ile yaptığı codeshare anlaşmalarına ek olarak, ortaklığın, İspanya’nın önde gelen hava yollarından Air Europa ile azınlık hisselerinin alınması üzerine anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile THY, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılmasına ek olarak İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmakla beraber küresel bağlantı gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı amaçlayan THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık Eylül 2025 itibarıyla filosunu yıllık bazda yüzde 8,4 büyüterek uçak sayısını 506’ya çıkarttı.

Şirketin, operasyonel verimliliği, esnekliği ve yolcu konforunu bir üst noktaya taşıyabilmek için 50'si kesin, 25'i opsiyonlu olmak üzere B787-9/10 ve 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere B737-8/10 MAX uçak siparişleri için Boeing ile görüşmelerini tamamladı.

100'üncü yıl stratejisi kapsamındaki hedeflerini emin adımlarla hayata geçiren THY, sürdürülebilir büyüme odaklı yolculuğuna başarıyla devam ediyor.

- "Odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor"

Yılın 3. çeyrek sonuçlarını değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 3. çeyrekte elde edilen karın, THY'nin çeşitlendirilmiş gelir yapısıyla her türlü faaliyet ortamına uyum sağlama yeteneğinin altını bir kez daha çizdiğini belirtti.

THY'nin, Türkiye’nin uluslararası arenadaki en değerli markası olduğunu ifade eden Bolat, "2033 stratejimiz kapsamında büyümemize ve yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca karlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor.” ifadelerini kullandı.