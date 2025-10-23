Türk Telekom’un 3. çeyrek bilanço açıklama tarihi belli oldu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 2025 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal raporlarını 4 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 01 Temmuz – 30 Eylül 2025 dönemine ait finansal raporlarını 4 Kasım 2025’te açıklamayı planladığını bildirdi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı takvime göre, 3. çeyrek sonuçları 2025 yılı 3. çeyrek finansal dönemi kapsamında paylaşılacak.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 01.07.2025-30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4.11.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.