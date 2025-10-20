Turkcell'in 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 1 Temmuz-30 Eylül 2025 dönemine ait finansal sonuçlarını 6 Kasım 2025’te, Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklayacak
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 1 Temmuz 2025-30 Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 6 Kasım 2025 tarihinde, Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.