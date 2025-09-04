Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Yurt dışı yatırımcılar 29 Ağustos haftasında hisse senetlerinde 139,6 milyon dolarlık satış yaparken, DİBS piyasasında 2,6 milyar dolara yaklaşan net alım gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 29 Ağustos ile biten haftada yurt dışında yerleşik yatırımcılar hisse senetlerinde 139,6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise farklı kalemlerde hareketlilik gözlendi. DİBS (kesin alım) tarafında 763,3 milyon dolarlık net giriş yaşanırken, DİBS (ters repo) işlemlerinde 23,7 milyon dolarlık çıkış görüldü. DİBS (teminat) kaleminde ise 1 milyar 894,1 milyon dolarlık net alım gerçekleşti. DİBS (ödünç) işlemleri bu dönemde yapılmazken, genel yönetim dışındaki sektörlerin ihraçları 9,8 milyon dolar seviyesinde net alımla tamamlandı.

Stok verileri

29 Ağustos haftası itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin portföy stok değerleri şöyle oldu:

  • Hisse senetleri: 34 milyar 466,7 milyon dolar

  • DİBS (kesin alım): 15 milyar 503,8 milyon dolar

  • DİBS (ters repo): 1 milyar 415 milyon dolar

  • DİBS (teminat): 4 milyar 967 milyon dolar

  • Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları: 844,9 milyon dolar

