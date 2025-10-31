Yapı Kredi’den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 2025 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

31.10.2025 09:28:540
Paylaş Tweet Paylaş
Yapı Kredi’den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 2025 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, faiz gelirlerindeki güçlü artış ve komisyon gelirlerindeki yükseliş sayesinde net dönem kârını geçtiğimiz yıla göre %69 artırarak 37,8 milyar TL’ye çıkardı.

Kârlılıkta Artış

2025’in ilk dokuz ayında faiz gelirleri 446,3 milyar TL olurken, bu kalem yıllık bazda %30 artış gösterdi. Faiz giderleri ise %21 artarak 336,9 milyar TL’ye yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirlerinde de %50 artışla 84,2 milyar TL seviyesine ulaşıldı.

Banka’nın net faaliyet kârı %90 artışla 45,7 milyar TL’ye çıktı.

Bilanço Tarafında Dengeli Büyüme

YKBNK’nin kredi portföyü geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 1,75 trilyon TL’ye ulaşırken, mevduatlar %8 artışla 1,80 trilyon TL’ye yükseldi. Bankanın özkaynakları da %9 artış göstererek 241,3 milyar TL seviyesine çıktı.

Finansal varlıklar ise bir önceki çeyreğe göre %15 artışla 881,6 milyar TL’ye ulaştı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Ecogreen Enerji ne zaman borsada işlem görecek?

Ecogreen Enerji ne zaman borsada işlem görecek?

TAB Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

TAB Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Enerjisa Enerji CEO'sundan bilanço değerlendirmesi

Enerjisa Enerji CEO'sundan bilanço değerlendirmesi

Anadolu Efes (AEFES) bilanço tarihi açıklandı

Anadolu Efes (AEFES) bilanço tarihi açıklandı

Yorum Yaz