Yarın 2 bedelli, 1 bedelsiz sermaye artırımı var (4 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirkette hak kullanım tarihi yarın yani 4 Eylül 2025. Bedelli sermaye artırımı yapacak 2 şirkette de rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.

Borsa İstanbul'da sermaye artırımı yapacak 3 şirkette tarihler belli oldu. İşte o şirketler:

-ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ARZUM) / Yüzde 100 Bedelli

Şirketin, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 100 oranında 300.000.000 TL tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylanmıştı.

Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecek.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi: 04.09.2025

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi: 18.09.2025

-YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (YYAPI) / Yüzde 100 bedelli

Şirketin, 9.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 852.512.779,20 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 852.512.779.20 TL nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle toplam %100 oranında artırılarak 1.705.025.558.40 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu onaylanmıştı.

Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecek.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi: 04.09.2025

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi: 18.09.2025

-1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (BINHO) / Yüzde 2645 Bedelsiz

Şirket tarafından 47.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %2645 oranında artırılarak 1.290.150.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Eylül olarak belirlendi.











